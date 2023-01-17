竹科管理局日前啟用YouBike 2.0E電動輔助自行車，新竹縣YouBike2.0站點開放借還車服務，同時提供前30分鐘5元優惠，縣府後續將擴大建置YouBike2.0站點，讓大新竹通勤民眾更方便。

交旅處長游志祥表示，YouBike 2.0車身顏色為白黃配色，YouBike 2.0E電輔車車身則為白橘配色，並標示有閃電符號區分，因YouBike 2.0E與2.0採用相同的停車柱，使用者借還車流程也完全一樣。

竹科管理局本月8日啟用167輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，可以騎到新竹縣還車或借車，跨縣市費率從出發地開始計算。

若民眾是在新竹縣借到竹科YouBike 2.0E，費率前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，並比照YouBike 2.0補貼前30分鐘5元，即前30分鐘只要15元。

另外，YouBike 2.0E滿電時，平路最多可騎乘80公里，最高時速可達25公里，民眾若想嘗鮮使用YouBike 2.0E電輔車，可下載YouBike 2.0官方APP加入會員，並搜尋鄰近站點是否有車輛可租用。

游志祥提醒民眾，租借電輔車時要注意電量，若電量低於20％時，請儘速還車，若電量低於5％時，將無電力輔助，但仍可正常騎乘與還車。

目前交旅處陸續會勘竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉3鄉鎮的YouBike設置站點，預計最快年中可完成啟用。

同時，將與竹北市公所合作擴大建置站點，預估公所經費挹注後，竹北市站點可達125站，提供至少1000輛以上YouBike，並會把YouBike 2.0E電輔車納入考量，以滿足通勤通學民眾的交通需求。