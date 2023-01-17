北市北投區洪姓小貨車駕駛，去年12月29日下午3點40分行經中央北路515巷，疑似不熟悉路況，疏於未注意地下道前的「限高欄」，駕駛撞飛後仍執意要開進地下道，車頂直接卡在地下道出口，員警到場後依照標準作業程序，要求駕駛將輪胎放氣，降低車高並倒車離開，隨即依《道路交通觀禮處罰條例》開出900元罰鍰。

19歲洪姓小貨車駕駛，行經限高2公尺道路，竟不顧地下道的限高欄，車頂直接撞上限高欄，洪仍不顧撞擊發出的巨響，將小貨車駛入地下道，直至車頂卡在地下道內動彈不得，經轄區派出所巡邏員警發現，要求將駕駛先將輪胎洩氣，降低貨車高度，並倒車離開地下道。

警方協助洪男脫困後開出罰單，洪對自己的「脫線」行為十分懊惱，並感謝警方的協助。警方呼籲，民眾如通過特殊路段，像是地下道、涵洞等，須留意車輛高度以及寬度是否能通過，否則一旦發生事故，輕則受困、重則受傷，影響其他用路人，還面臨違規罰鍰，得不償失。