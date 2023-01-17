就在歐元區各國財長支持籌備數位歐元之際，英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)卻質疑了數位英鎊的需要。

在未來幾周，英國將啟動一項公共諮詢，詢問有關數位英鎊的法律屬性問題，以決定是否進一步發展。

貝利周一在國會表示，他不確定現在是否需要數位英鎊。他說：「我認為，是否需要一種批發的數位央行貨幣仍是個未知數，因為我們已經有了一套大規模升級的批發央行貨幣結算系統」。

行長也對用於零售支付和使用的數位英鎊持謹慎態度，並稱沒有計畫要取消現金。

「我們必須非常清楚，我們試圖在這裡解決什麼問題」，行長也不認為零售支付系統現在需要更新升級。

同時之間，歐元區各國財政部長在周一開會，他們並支持繼續對潛在的數位歐元進行籌備工作。歐洲央行現在正在研究該計畫。

歐盟預定在今年公布一項法律草案，闡述數位歐元如何融入歐盟法律中。

財長們表示，數位歐元應該補充而非取代現金，應該探索「線下功能」，以用於更廣泛的用途。