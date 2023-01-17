世界羽聯BWF超級750系列賽事印度羽球公開賽17日展開，台灣男單好手王子維是首位出賽的寶島選手，以21比18、21比17擊敗愛爾蘭阮日，晉級16強。

包括這次印度羽球賽，目前世界排名第21的王子維，與世界排名第29阮日生涯累積交手3次，王子維還沒吞過敗仗，這次過招，首局王子維在17比12領先下，被阮日透過6比1攻勢追平比數，雙方18比18平手後，王子維連得3分先收下1局；第2局王子維曾面臨7比11落後，但王子維以10比2高潮，取得17比13超前，阮日雖兩度將分差又縮小到只有1分，王子維挺過考驗，兩局就結束比賽。

稍後寶島一哥周天成要出戰香港李卓耀，若周天成獲勝的話，第二輪就要和王子維「網內互打」。

日本前羽球男單世界球王桃田賢斗，未參加上周馬來西亞公開賽，而是從印度站開始2023賽季，可惜首輪15比21、11比21不敵丹麥傑姆克（Rasmus GEMKe），吞下對戰2連敗。

2019年是桃田賢斗生涯巔峰，該季包括世錦賽完成2連霸打下了11座男單冠軍，不過2020年馬來西亞大師賽奪冠後，前往機場途中遇到車禍受傷，雖回到賽場但狀態還無法回到最佳，目前世界排名第18。