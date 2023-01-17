特斯拉執行長馬斯克收購社群平台推特後，推出「藍勾勾」付費訂閱制服務。英國廣播公司（BBC）報導，現在就連阿富汗塔利班政府人員，也已陸續開始使用這項驗證功能。

在此之前，藍勾勾原本代表的是已經由推特（Twitter）認證為「活躍、知名、真實的公共利益帳號」，無法花錢購買。

但現在，使用者透過付費即可享受藍勾勾服務。目前至少有2名塔利班（Taliban）官員和4名著名的塔利班支持者正在使用推特的藍勾勾標記。

報導說，塔利班政府信息部門負責人赫達雅特（Hedayatullah Hedayat）的推特帳號，如今已獲藍勾勾標記。

赫達雅特的帳號會定期發布塔利班政府的相關消息，吸引約18萬7000人追隨。據當地媒體報導，他付費取得的藍勾勾上個月遭移除後，如今再度出現。

阿富汗新聞文化部媒體監管機關負責人哈瑪德（Abdul Haq Hammad）的推特帳號也有藍勾勾，擁有17萬個跟隨者。

此外，阿富汗著名的塔利班支持者也正在使用這項訂閱服務。

先前被認定為塔利班官員的賈拉爾（Muhammad Jalal）今天大讚推特新老闆馬斯克（Elon Musk），說他正在「讓推特再次偉大」。

報導指出，有關這些強硬派伊斯蘭主義者該不該存在於推特，一直是個爭議話題。

2021年1月6日時任美國總統川普的支持者硬闖國會大廈後，川普的推特帳號隨即遭到停權。他當年10月曾說：「我們活在一個塔利班在推特大肆橫行的世界，但你們最喜歡的美國總統卻被噤聲。這令人無法接受。」

推特去年12月重新推出加強版的藍勾勾訂閱服務，每月酌收8美元，使用蘋果（Apple）裝置的用戶則需支付11美元。

報導說，除了塔利班重新掌權後接手的部分官方帳號外，在推特藍勾勾訂閱制上路前，塔利班官員的推特帳號似乎都沒有這個標記，但隨著推特政策改變，這個現象也正在改變。

推特並未回應置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1120117