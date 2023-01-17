英國一名在職員警濫用職權虐待女性，承認近20年來犯下24起強暴罪，使他成為英國使上犯案次數最多的性犯罪者之一。

路透社報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）和英國檢察機關表示，48歲的卡瑞克（David Carrick）利用權勢地位掌控並威脅被害人，稱沒有人會聽信她們所言，而不相信一名在職員警所說的話，企圖讓被害人不敢張揚自身遭遇。

卡瑞克今天在倫敦法院出庭，坦承犯下4項強暴罪，以及在2003年非法監禁並猥褻一名40歲女子。

卡瑞克在去年12月的聽證會上，坦承在截至2020年9月的16年間犯下涉及另外11名女性的43項指控，包括20項強暴罪，媒體對此事的報導限制也隨之取消。

他將在2月6日起的2天內遭到判刑。

倫敦都會區警察局在發生一連串醜聞後，已讓大眾對警方信心盡失。倫敦都會區警察局為未能更早發現這惡劣的行為模式致歉。

倫敦都會區警察局局長羅利對卡瑞克的被害人致歉，說他「用最噁心的方式虐待女性」，且由於「體制性的缺失」，卡瑞克沒有受到懲罰。

羅利透過聲明表示：「這名男子以最噁心的方式虐待女性。令人作嘔。我們讓女性和女孩們失望了，我們也確實讓倫敦民眾失望。」

羅利說：「我們失敗了。我很抱歉，他根本不該當警察。」

卡瑞克對2003年到2020年間犯下涉及12名受害者的49項指控認罪後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發言人稱此案「令人震驚」，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也表示，種種嚴重問題需要得到解決。

蘇納克的發言人說：「這是一起令人震驚的案件，首相的心與所有（卡瑞克的）被害人同在。警方必須剷除這些員警來恢復外界的信任；在經歷這類備受矚目的事件後，民眾對警方的信任已經瓦解。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120117