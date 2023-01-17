台股今日進入虎年封關日，一開盤面臨台積電(2330)、聯發科(2454)、載板三雄等多頭熄火，半導體指數拖累大盤陷入低檔震盪，一度退出14900城池，所幸鴻海(2317)、聯電(2303)等今日積極表態，加上電機、造紙、鋼鐵、航運、金融等多數傳產類股逆勢抗空，且臨收湧入約190億元大量搶攻失土，指數甩尾翻紅收高。台股2023年1月17日農曆虎年封關收盤指數為14932.93點，上漲5.92點，成交值為1506.35億元，掉漆的金虎年全年度指數總共跌掉2741.47點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日為虎年封關，由於春節年假長達12天，市場追價謹慎，台股呈現量縮的情形。元月指數漲幅大，外資及投信都站買方，也顯示出對春節後的期待，只要短期均線未跌破，還是可以維持多頭的操作。首季操作策略，不妨考慮政策面偏多的族群，如儲能、生技，或是有新品運用、內需題材的相關概念股。

證券分析張陳浩說，台股在金兔年將呈現先蹲後跳，Q1反應清庫存及財報數據，預期將會是全年度的低點，到了下半年將會漸漸走強，預期Q4將成為年度的最高點！首季將會由原物料族群擔任主秀，鋼鐵、水泥及塑化後市皆看好，另外，節能相關的族群受惠政策面的加持，儲能、風電和太陽能都有機會表現。

據統計數字可以觀察出，農曆年後的資金進場意願高，由台股2008~2022年資料，農曆年後開紅盤日當天的上漲機率達67%，平均漲幅0.26%，而開紅盤後5日上漲機率達73%，平均漲幅1.5%，開紅盤後10日的上漲機率為87%，平均漲幅3%，開紅盤後20日的上漲機率達80%，平均漲幅3.16%，紅包行情不容小覷。在類股表現方面，農曆春節後20日，造紙股平均上漲幅度最高，電機股則是上漲機率最高，至於觀光上漲、漲幅均偏低，金融平均漲幅也不高。

在電子股方面，張陳浩說，大立光金兔年觀察的重點要放在iphone15的表現，若是鏡頭做得好、賣得又好，將是翻身的關鍵。台積電將會越來越好，營收雖會增加，不過美、日設廠剛開始折舊會較多，毛利率反而會受到壓縮，但營運會倒吃甘蔗，3年內股價創新高不會是夢！近期ABF雖然一直在破底，但有逐漸盤底的跡象，最弱的面板股開始反彈，預期位階低的個股，農曆年後應該會有所表現。

台股虎年受到俄烏戰事開打影響，指數開始跌跌不休，在6月時萬五宣告失守，下半年又有通膨、大陸封控利空，電子股成重災區，一度在2022年的10月25日跌到全年度最低12666.12點，隨後慢慢回穩，掉漆的金虎年全年度指數共跌掉2741.47點。