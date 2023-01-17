市場研究機構TrendForce預期，受政經情勢不明壓抑，2023年全球筆電出貨將續降至1.71億台、年減約7.8％，其中首季估季減9.5％至僅3510萬台，創近10年同期新低。而美系品牌主導筆電代工廠布局轉移，其中越南今年出貨占比成長可期。

TrendForce表示，因全球政經局勢拖累需求快速反轉，2022年全球筆電出貨量逐季衰退，第四季傳統周期動能未能發酵，在消費者可支配所得高度承壓下，即便筆電品牌在中美雙雙祭出促銷價，銷售結果仍不如預期，使全年出貨量僅約1.86億台、年減達24.5％。

展望2023年，由於農曆春節較往年提前，且品牌預期春節後中國大陸大陸疫情恐成一大變因，在需求前景低迷下，也擔憂零組件供給再次出現問題影響出貨，使品牌選擇拉抬熱賣機種庫存、挪移部分訂單提前至去年底出貨。

受上述因素影響，TrendForce預期2023年首季筆電出貨量將季減9.5％、僅3510萬台，創近10年同期新低。而終端庫存去化將持續延長第二季，進一步使通路下單更保守謹慎。在全球政經情勢仍不明壓抑下，預估2023年全球筆電出貨量僅1.71億台、年減約7.8％。

而中美摩擦使地緣政治升溫，促使近年大廠考量重新布局供應鏈策略。其中以美系品牌最積極，除了政經背景壓力外，亦因規模較大而擁有供應商話語權。據TrendForce觀察，基於後續局勢戰略考量，未來筆電在中國大陸外的生產布局，可能將分化成兩種模式。

其中，越南挾帶地理優勢，方便物料自中國大陸運輸至當地，且年輕、相對低廉的勞動人口紅利，更是吸引品牌及代工廠進駐的最大動力。為因應美系客戶需求，仁寶(2324)、緯創(3231)及鴻海(2317)目前均已開始積極推進越南廠區的生產規畫。

其中，以商務機種較強的品牌，今年預計將越南出貨占比拉抬至20％，2027年後可能僅餘20～30％出貨比重留於中國大陸廠區。而以自家系統單晶片（SoC）成功再創品牌影響力的美系品牌，早已選定落腳越南，目標建立完整產品聚落，今年筆電於越南出貨比重估達10％。

至於另一美系品牌則訴求就近消費市場，貼近具相當規模的消費經濟體。今年除提升墨西哥廠區產量直接服務北美市場外，亦積極尋找印度當地的合作夥伴，透過在地生產銷售模式享有減免稅額優待，將大幅提升產品定價優勢。

TrendForce指出，據聯合國統計，印度人口將於今年內超越中國大陸，成為全球人口數最高的國家，認為印尼未來勢必成為兵家角逐之地，能否複製中國大陸模式將值得期待。