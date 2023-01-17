台8線中橫公路117.4k關原災害段20日至29日期間，每日上午7時至傍晚5時採單向管制輪流放行，30日起恢復原4時段管制放行；圖為金馬隧道東端段管制哨。（羅亦晽攝）

台8線中橫公路117.4k關原段去年4月大規模坍方，公路總局迄今仍持續搶修，加強邊坡穩固，每日僅開放4時段通行，然而，春節連假將至，考量旅運需求，20日至29日止，每日上午7時至傍晚5時開放通行，不過搶修路段路幅較窄，將採單向管制輪流放行，30日起恢復4時段管制放行。

中橫公路117.4公里關原段去年4月因地震及連日大雨影響，大規模坍方，公路總局挺入搶通，持續進行邊坡保護、路基加固工程，並在114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道東端段）設置管制哨，每日開放上午7時至8時、上午10時放行1次、中午12時至下午1時及下午3時放行1次，供人車通行。

然而春節將至，公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段考量10天連假疏運需求，20日至29日期間，每日開放上午7時至下午5時通行，但因災害路段路幅狹窄，難以會車，僅能單線行駛，屆時將採單向管制輪流放行，下午5時過後後則會封閉道路，連假結束後，30日起恢復原本4個時段放行。

公路總局表示，災害路段邊坡整體復建工程尚未完成，搶修團隊維護人車通行安全，放行時段均安排人員於現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，如遇天候狀況不佳，包括強降雨、濃霧無法監看邊坡或持續落石有擴災之虞時，仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

此外，台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道南口邊坡大規模坍方，雙向交通中斷，經公路總局4天日夜開挖搶通，已恢復通行，但配合現場持續坡面防護作業，並考量夜間無法有效監看上邊坡，即起至18日止每日放行上午5時至8時、中午11時下午1時、下午5時至晚間7時等3個時段，夜間不開放，19日至31日不管制交通，但仍會派遣瞭望警戒人員配戴哨子跟紅旗，觀察邊坡狀況，維護用路人安全。