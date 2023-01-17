睽違3年，大鵬灣卡丁車搶在春節前強勢回歸，以1012公尺賽道、義大利原裝進口車加上日本製引擎為賣點，為遊客帶來有別於墾丁卡丁車的競速感，17日試營運，吸引不少車友到場練車，並朝聖這座全國最大場又具國際認證的卡丁車賽車場。

大鵬灣賽車場一直都是玩車車友的夢幻級場域，人人都想朝聖，它不僅擁有全國首座房車賽車場，還有全台最大場卡丁車賽車場，在業者未與鵬管處分手前，是唯二賺錢的場域，可惜隨著業者退場、賽車場也跟著沉寂，但車友仍對它引頸期盼，這也讓卡丁車業者嗅到商機。

睽違3年，大鵬灣卡丁車搶在春節前強勢回歸，以1012公尺賽道、義大利原裝進口車加上日本製引擎為賣點，為遊客帶來有別於墾丁卡丁車的競速感。（謝佳潾攝）

在墾丁經營卡丁車7年的業者林子竣，從2年前就開始注意鵬管處的招標資訊，他說，除了看好商機外，也是秉持初衷想圓夢，他玩車玩了20餘年，也曾在大鵬灣比賽過，他深知這座有國際認證、可以舉辦國際賽事的場地有多好，所以他一定要讓更多人知道。

睽違3年，大鵬灣卡丁車搶在春節前強勢回歸，以1012公尺賽道、義大利原裝進口車加上日本製引擎為賣點，為遊客帶來有別於墾丁卡丁車的競速感。（謝佳潾攝）

為此，他不惜重金從義大利進口原裝車輛，並搭配日本製引擎，讓民眾在體驗車速飛快的同時，即使急速轉彎也不用擔心翻車，他說，大鵬灣卡丁車的跑道有1012公尺，幾乎是國內一般場地的近3倍大，加上彎道緩衝區非常足夠，在失控衝出跑道時，速度都可以降下來，非常安全。

睽違3年，大鵬灣卡丁車搶在春節前強勢回歸，以1012公尺賽道、義大利原裝進口車加上日本製引擎為賣點，為遊客帶來有別於墾丁卡丁車的競速感。（謝佳潾攝）

他分析，大鵬灣與墾丁卡丁車的客群很不同，墾丁腹地小、跑道僅2、300公尺，車速無法過快，所以客群屬於單純體驗，而大鵬灣則可以感受到競速的快感，其實每個賽車場地的設計都不同，不過大鵬灣是公認感受度最好的，也就是開起來最舒服的。

他說，之前在網路上放出試營運的訊息時，已在網上造成熱議，而今事營運首日，就有車友拖著比賽車到場練習，可見商機無限，目前全場有35輛車可提供遊客體驗，車手也能自備車練習，後續會規畫辦理卡丁車比賽。

睽違3年，大鵬灣卡丁車搶在春節前強勢回歸，以1012公尺賽道、義大利原裝進口車加上日本製引擎為賣點，為遊客帶來有別於墾丁卡丁車的競速感。（謝佳潾攝）

鵬管處指出，卡丁車的試營運，讓大鵬灣在今年10天的新春假期中又提供遊客新的旅遊模式，這次大鵬灣「海陸雙拼」新玩法從水域環境、海上教堂、單車館到卡丁車應有盡有，絕對是走春的首選景點。