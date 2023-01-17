有網友在某處地下停車場發現一輛賓士AMG C63停好車後，竟直接打開引擎蓋，讓路過行人看傻眼，網友笑說「缺零件的快來」、「歡迎光臨，想要什麼自己拆」，也有專業網友認為是在「散熱」，因該車是雙渦輪溫度較高，引擎加速降溫能讓環保材質的內塑料件、管路電線延長壽命。

有網友在臉書「爆廢公社」分享照片，一輛賓士AMG C63被發現停在某處地下停車場時，引擎蓋竟然敞開，讓路過的每個人都能一眼看光裡頭的高級車用設備，原PO發文說「停在商場地下室，納悶打開引擎蓋的用意是什麼？」網路上因此掀起討論。

有網友在某處地下停車場發現一輛賓士AMG C63停好車後，竟直接打開引擎蓋，讓路過行人看傻眼，網友笑說「缺零件的快來」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

有網友笑說「殺肉品用，引擎室裡想要什麼，自己拆」、「給貓當秘密基地用」、「因為害羞，怕你看到內座」、「告訴別人：我這台是正廠AMG，不是尾巴貼AMG裝裝樣子而已」、「缺零件的快來」、「歡迎光臨，想要什麼自己拆」。

也有專業網友提供解答就是「散熱」，留言「散熱，為了環保材質的耐用度而掀蓋的」、「渦輪車溫度高，打開散熱快，環保材質可以撐久一點」、「不就散熱讓環保材質壽命長一點，是有擋到很多人家的wifi訊號嗎」、「自以為散熱，只是頂多在自家車庫，不會在外面，以免零件被盜」、「散熱啊，尤其引擎室內塑料件，管路電線，壽命比較長。更何況這台是4.0雙渦輪的，溫度很高」。