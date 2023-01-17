會後，沈榮津（右二）等人為群創「智能循環液晶萃取中心」揭牌。（張毓翎攝）

群創光電台南二、三廠17日舉行自設太陽能台電併聯啟動儀式，該案場設置容量 6 MW，預計年發電量788萬度，成為用電大戶綠電政策實施以來，首家以廠房屋頂設置太陽能板，並率先併網「自發自用」的科技大廠，行政院副院長沈榮津受邀參加啟動，致詞時頻稱讚群創的用心，並盼達拋磚引玉的效果。

今天除了沈榮津，台南市長黃偉哲、台南市政府經發局長林榮川、南科管理局長蘇振綱、台電副總經理蕭勝任、工研院長劉文雄都來參加啟動儀式。

沈榮津表示，很多廠商不願在屋頂搭建太陽能板，覺得「麻煩」、「有風險」，如果耐震、防颱等結構設施沒有做好，遇到天災時，「是自己跟自己找麻煩」，因此他很佩服群創的用心，並願意突破在廠房屋頂施設太陽能板，跟台電併網發電自用，響應政府能源轉型政策。

沈榮津說，政府能源政策規畫2025年離岸風電的設置目標為5.6GW，去年底累積完成188座風機，設置量達1.4 GW；另外，太陽光電則是20GW，其中屋頂型8GW、地面型12GW，目前推動的成果，去年12月設置量已達10.2GW。

群創2019年耗資2億元與工研院技術合作，從電子垃圾萃取液晶，純化再利用，製程再生電視。會後，沈榮津等人為群創「智能循環液晶萃取中心」揭牌，他說，感謝群創跟工研院攜手合作，針對液晶回收所做的應用，是業界創舉，雖然是挑戰，但很有意義，讓循環經濟再升級。