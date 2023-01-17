三峽清水祖師聖誕每年春節都會吸引大批人潮參加，每年農曆初六的賽豬公祭典歷史超過200多年，為地方重要活動，今年復辦後參賽神豬卻僅有3隻，為歷年最少，今年特等獎神豬由三峽區李志信奪下，重達1300台斤。三峽祖師廟總務組長劉金達表示，去年受疫情影響，活動停辦，因此歷年參與的信眾觀望較久，養育時間太短，導致參與人數、神豬重量都減少。

農曆正月初六是清水祖師爺的誕辰，各地祖師廟都會舉行祭祀慶典，其中三峽祖師廟規模最大、也最熱鬧，以姓氏區分為劉、大雜姓、陳、林、中庄雜姓、李、王共7股，逐年輪值主持，家家戶戶都會準備豐盛牲禮，並舉辦神豬競賽，表達對祖師爺的敬意，活動也被列為重要文化遺產。

今年輪到李姓值爐主，特等獎至二等獎分別由李志信、李宜勳、李楷瑞獲獎，神豬重量分別達1300台斤、1173台斤、798台斤（已加上祖師爺賜重200台斤）。李志信表示，他先前沒有參加過神豬筆比賽，神豬都是2、3年前就必須開始飼養，因為這是地方習俗，也是榮耀，因此才會參加。

李楷瑞說，他的祖父母、父親都曾參加過比賽，他8年前也曾參加過賽神豬儀式，當年也以1192台斤奪得特等獎，延續傳統，他的家族今年已是第五度參賽，所有參賽人都有共同理念，就是要以天然、活力、健康的方式，自然餵養神豬，因此每年輪到李姓主持時，神豬都比較小一點。

劉金達說，往年最重特等獎神豬約1700多台斤，今年特等獎重量少了很多，只要是去年受疫情影響停辦，多數信眾都擔心賽事會再受影響，多少影響參賽意願，因為養育神豬都要耗費精力、金錢，另外，籌備神豬需要2、3年，若太晚養殖，神豬成長速度緩慢，才會導致整體重量下滑。

據了解，祖師廟參賽神豬逐年遞減，除了賽事受疫情變動，現代人多是住在公寓或社區大樓，難有空間在養豬，為了符合政府環保規定，不少參賽者也是委託專業養殖農場飼養。