過年親朋好友見面，不少人會帶另一半去見家長，一名網友好奇詢問，家中長輩最喜歡哪種職業的伴侶呢？引起網友熱烈討論，其中最多人喊「醫師」，認為當醫師的人多金又聰明，而且醫師社會地位高，擁有這樣的女婿或是媳婦特別有面子。

一名網友昨在PTT上分享，過年快到了，聽到身邊許多人都會趁機帶男友、女友回家見家長，讓他突然很好奇，根據廣大網友們的經驗，從事哪一個職業的伴侶最受到家中長輩的喜愛呢？是醫師、機師、空服員、律師、工程師還是富二代。

貼文引起網友熱烈討論，「富二代吊打全部」、「父母雙亡，已繼承父母遺產的腦袋空空的富二代」、「包租公（房東）」、「好看的人」、「空服員感覺不太行」。

綜合網友的回答，最多人提到的職業為「醫師」，因為醫師不但有錢又聰明，而且社會地位也很高。「醫師書讀得多、錢也多，有腦又有錢，幾乎所有親戚長輩都會羨慕」、「這麼多女孩想當醫師娘不是說假的」、「醫師絕對贏過富二代」、「醫生的社會地位最高 」。