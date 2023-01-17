為協助中高齡穩定就業、銀髮族再創職涯第2春，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在新竹縣竹北市成立桃竹苗區銀髮人才資源中心，1月展開試營運，預計於第2季正式開幕。17日當天首度舉辦「銀髮專業力、就業好給力」講座，首場邀請財團法人錸德文教基金會主任張玉環及前行政院勞工委員會職業訓練局副局長郭振昌，分享中高齡就業最新趨勢及如何提供銀髮族安全友善的職場，向民眾宣導中高齡就業的價值。

勞動力發展署桃竹苗分署為服務55歲以上銀髮族就業需求，成立桃竹苗區銀髮人才資源中心，提供55歲以上銀髮族職涯諮詢服務、銀髮勞動相關議題講座、銀髮就業促進課程及企業輔導服務等各項措施，協助中高齡在職者穩定就業、銀髮失業者與退休者再創職涯第2春。

銀髮人才資源中心於1樓空間規畫就業、職訓及創業資訊查詢區，提供職涯諮詢測驗及專業職涯諮詢服務，還有主題業務、青銀共創及職務再設計展示，民眾可透過銀髮中心瞭解各種就業資源，透過多元管道進入勞動市場。2樓空間設有活動教室，將用於舉辦銀髮人才運用相關講座及辦理小型徵才活動，鼓勵中高齡及高齡者重返職場，提升就業技能。

在企業服務部分，銀髮人才資源中心提供企業進廠服務，鼓勵企業雇用銀髮族，並輔導企業改善內部作業流程等服務，營造適合銀髮人才就業的環境，盼望推動良好的職場環境，打造友善銀髮的工作氛圍。

桃竹苗區銀髮人才資源中心將於今年第2季正式開幕，目前已在試營運中，歡迎企業及民眾多利用勞動部資源，想進一步了解中高齡及高齡者就業及訓練措施者，可上桃竹苗分署網站，或洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心（縣政六路18號）或電洽03-558-3456。