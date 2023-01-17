大陸「統戰」螺獅粉引起關注，經濟部長王美花強調，這款螺獅粉本就沒有准許進口，現在市面上看到的不是走私就是虛報，都須下架。對此，媒體人張禹宣痛批，台灣正面臨嚴重的能源和物價危機，王卻忙著關注螺獅粉是否為走私、糾結在統戰情節裡頭。

張禹宣今（17）日在臉書發文指出，據統計，台電與中油因受全球能源飆漲影響，發電成本遽增，但經濟部卻施行凍漲機制，導致成本全由中油、台電吸收，今年度虧損更將高達4500億元，超過一個股本。

張禹宣直言，在上述前提下，蔡政府喊出2025年綠能占比要達到20%，但截至去年9月，再生能源占比僅7.88%、太陽光電占3.49%，而明後年度，核二、核三廠將陸續停機，能源的缺口則將由大潭電廠的8號燃氣機組補上，但這依舊不是綠能，更將會持續加劇台電虧損。

而從物價指數來看，張禹宣提到，消費者物價指數已來到了108.27，創下歷年高峰，與此同時，剪刀差指數，即躉貨物價減去消費者物價，在去年九月更是來到12.69，這顯示廠商承受巨大的成本激增壓力，但尚未反映到物價上，未來暗藏通膨隱憂。

張禹宣痛批，面對台電與物價狀況，王美花卻忙著關注大陸螺獅粉是不是走私進口，甚至貿易局還跨部會討論，只為了將螺獅粉下架，糾結在統戰情節裡頭。