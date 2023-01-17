從電子垃圾挖礦是ESG關鍵趨勢之一，2019年耗資2億元，群創與工研院技術合作，打造全球第一座液晶萃取中心，近期導入零廢棄零污染自動化製程，潔淨生產，以「智能循環液晶萃取中心」盛大揭牌。總經理楊柱祥指出，整廠國際輸出，再生電視問世是二項重要目標。

楊柱祥指出，2019～2022年群創處理3,445噸廢棄玻璃（相當於288萬片42吋面板），以創新溶劑循環萃取模式萃取1.7噸液晶純化再利用，再製92萬片42吋再生電視，成效卓越。「智能循環液晶萃取中心」為全球首座自動化液晶循環再利用工廠，產線升級，全面自動化，不良品面板收集分類後，運送至萃取液晶中心，作業流程中只有一開始，會透過人員以堆高機把面板送到面板解包機（Un-pack），之後完全為自動化產線流程。面板經破碎機壓碎後，再送往萃取槽經過循環萃取沖洗，卸除液晶，業界創舉。每處理1,000噸液晶玻璃，即可減少507.2噸二氧化碳排放，循環經濟再升級。

工研院展示65吋大尺寸4K再生電視，工研院院長劉文雄指出，臺灣是全球面板主要生產國之一，環保署統計國內每年報廢的液晶面板高達7,000～8,000噸；工研院在經濟部科技專案及環保署補助下，合作開發出廢液晶面板處理再利用技術，將廢棄面板中之的液晶、銦和玻璃各別分離、處理後進行再利用。這項技術不僅榮獲全球百大創新研發獎的肯定，也協助群創將液晶高值化再利用，估計每年可省下約4億元成本。近期經濟部與工研院進一步合作研發新世代易拆解材料、組裝及製程技術，將廢面板的薄膜電晶體基板及彩色濾光片基板循環回收再利用。此外，更透過再生塑料或生質材料的研發技術，可協助業者開發低碳排顯示器產品，搶攻淨零碳排的新藍海市場。