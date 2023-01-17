台股指數今封關於平盤上下震盪，午盤後仍守在14,900點上，將在1月30日開紅盤。啟發投顧預期紅盤周（1月30日至2月3日）看好六大題材類股，包含：隱形眼鏡股、顯卡股、生技股、鋼鐵股、遊戲股、伺服器概念股等，當周指數區間介於14,700-15,200點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國際利多因素，包含：

1.1/31~2/1美國FOMC會議，隨去年12月通膨進一步放緩至6.5％，2月初升息1碼機率最大，為12月升息兩碼後再次放緩升息幅度、同時也符合市場預期。

2.美股財報周在2022年的7月中、10月中分別帶領美股走出一波強勁的反彈走勢，原因在於企業營收不好，但市場早已預期、券商也下修預估值，只要財報「優於預期」，就有機會帶動美股反彈；本次公布2022會計年度第四季財報也有機會複製前二次「利空出盡」的機會。

啟發投顧提醒留意兩項國際利空因素：

1.美股財報周開跑，FactSet預估，標普500成分股企業2022年第4季獲利將比2021年同期減少4.1％。美股財報將成為決定美股是否延續反彈的重要因素之一。

2.日本去年12月東京核心消費價格指數（CPI）年增4％，進一步加劇市場對於日央可能調整寬鬆的貨幣政策的預期。1月18日（台股封關後的隔天），日央即將召開新的利率決策會議，雖然上次（去年12月20日）放寬利率曲線控制的影響只有一天左右、但這也是美股財報以外、國際上的另一個未知數。