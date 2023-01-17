農曆春節即將到來，不少民眾會買玩刮刮樂試試手氣，YouTuber劉騏樂繼日前和好友集資3萬6千元買2000元刮刮樂後，近期再度挑戰台彩售價1000元的「1200萬大吉利」刮刮樂彩券，他狂砸5萬元買了兩本，只買尾數1跟4，回本率竟完勝2000元款。

根據ETtoday報導，劉騏樂受訪時透露，他這次挑戰1000元刮刮樂買了兩本，挑選的數字是自己的幸運數字「1」以及坊間認為不討喜的數字「4」，兩本共50張各中16張，其中10張都中了1000元（含）以上，回本率大概在40%左右。

對比他先前購買售價2000元的「2000萬超級紅包」彩券，總計入手18張彩券，刮開後有6張摃龜、12張中獎，總中獎金額為7000元，換算後中獎率約28%，回本率僅在10%左右。

台彩每到農曆過年才會發行2000元刮刮樂，今年新春限定「2000萬超級紅包」，其中2000萬元頭獎有7個，二獎「200萬元+賓士休旅車」有10個、三獎100萬元則有850個，獎金加總超過127億元，先前公布總中獎率達69.33%。

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購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。