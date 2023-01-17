唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」，此次與易遊網結合2023年迪士尼百年慶典盛事，打造「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，今（17）日新裝亮相。

台鐵表示，此次「環島之星」列車外觀以迪士尼百年慶典專屬圖稿來設計，並一口氣納入10款迪士尼人氣角色，打造特色主題車廂。活動車廂可讓旅客愜意觀景與體驗手作DIY，以「米奇與好朋友」為車廂主題；卡拉OK車廂以「史迪奇」為主題，並以台灣夜市老街為場景；吧檯車廂則以萌翻天的「奇奇蒂蒂」為主題，看萌翻天的「奇奇蒂蒂」愛吃栗子的逗趣貪吃形象。超寬敞席位空間的商務車廂，共有8款主題，包含「米奇與好朋友」、「唐老鴨」、「迪士尼公主系列」、「冰雪奇緣」、「愛麗絲夢遊仙境」、「迪士尼經典系列」、「迪士尼反派系列」及「瑪麗貓」，各角色的鮮明特色展露無遺，讓每節車廂擁有迥異風格。

「環島之星」還延續迪士尼樂園隱藏米奇頭（hidden Mickey）的設計巧思，共有12個米奇頭藏身在活動車廂、卡拉OK車廂以及吧檯車廂中，每節商務車廂還有隱藏彩蛋。想要珍藏「環島之星夢想號」的專屬紀念，在順、逆行的「環島之星」車廂上將各設置一台鑄幣機，共有8款迪士尼角色圖樣的紀念幣供旅客收藏。

「環島之星」過往是2人成行免湊團的銷售模式，此次除了原有的套裝行程外，更推出全新「體驗套票」，首波規劃15個指定段點，每日限量席位，包含單程乘車券、列車點心、飲品無限暢飲等服務，每人最低只要790元起。後天也就是1月19日正式營運 今起祭出歡慶開航快閃優惠

即日起至2月28日，每日順、逆行兩車次自台北站出發，全台停靠21個站點。