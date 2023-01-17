產業分析師表示，隨著美國放慢然後最終停下升息步伐，黃金價格可望在今年漲破每盎司2,000美元大關，並創下歷史新高，儘管過程中會出現一些震盪。

隨著通膨壓力消退，以及市場預期聯準會將放緩其激進貨幣政策，黃金現貨價格已經漲破每盎司1,900美元，自2022年11月初以來已飆漲約18%。

黃金價格在去年3月最高升至2,069.89美元，僅略低於2020年創下的歷史高點，但利率急升使金價受到重創，在9月最低跌到了1,613.60美元。

利率升高提升了債券的報酬率，並帶動美元升至20年新高，使沒有利息又以美元計價的黃金對投資人而言吸引力大減。

美國銀行分析師表示，美元和債券殖利率走軟有助於金價走勢，這股順風可望在未來幾個月帶動金價漲破每盎司2,000美元大關。

WisdomTree分析師Nitesh Shah表示，隨著美元和債券帶來的壓力減輕，投資人可能會購買黃金作為對抗通膨與經濟動盪的保值工具，到今年底時，金價可能輕鬆突破每盎司2,100美元。

黃金向來被視為是守住財富的避風港。Shah表示，各國央行緊縮過頭而將經濟推入衰退的風險很高。

根據世界黃金協會（World Gold Council）的數據，全球央行在2022年前9個月買下黃金的量，超過這半個世紀以來的任何一整年的購買量。分析師預期各國央行將繼續囤積黃金。

澳盛銀行分析師表示，在最大的黃金消費市場中國經濟復甦的提振下，金條和金幣的零售需求應該也能保持強勁。

但也有分析師警告，短線內黃金可能已經漲太多、漲太急，或許需要向下修正。澳盛銀行表示，如果金價從目前的價位跌至每盎司 1,870～1,900美元，我們認為這波上漲趨勢將反轉；如果金價跌破 了1,800美元，就可能下探1,730美元。