美媒還原13日紐約甘迺迪國際機場一架達美航空（Delta Air Lines）客機差點撞上另一架美國航空（American Airlines）客機的模擬畫面。

紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）13日差點發生客機相撞意外，一架達美航空（Delta Air Lines）客機接獲塔台指令準備起飛時，跑道前方突然出現另一架美國航空（American Airlines）客機也在橫向的滑行道上準備起飛，迫使塔台緊急下令當時已經在加速的達美航空客機取消起飛，客機最終在距離美國航空客機約300公尺處停下，避免重大空難悲劇發生，對話音檔也顯示，塔台人員當下急到飆出髒話。

據美國地方電視台KABC-TV報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）15日證實，已經對甘迺迪國際機場一起客機差點相撞的意外展開調查，達美航空及美國航空客機以1000英尺（約304公尺）的距離擦肩而過，美國廣播公司（ABC）飛行專家及軍事顧問甘亞德（Steve Ganyard）讚嘆，多虧塔台人員的指揮，才避免了可能是美國史上最慘烈的空難意外。

《紐約時報》（New York Times）根據雷達紀錄及塔台與機師的對話音檔，指出這起可能發生的相撞意外也許是美國航空機師誤會了航空管制員的指令造成。

事發在13日上午8時45分，載有145名乘客、6名機組員的達美航空編號1943客機正準備起飛、前往多明尼加，當時載有137名乘客的美國航空編號106客機也在等待指令，排隊等候起飛、前往倫敦。

當時達美航空客機就在「4號跑道左」（Runway 4 Left）等待塔台的起飛指令，這條跑道與「31號跑道左」（Runway 31 Left）垂直交叉，對話音檔顯示，塔台要求美國航空通過「31號跑道左」，意思是要美國航空右轉、駛往「4號跑道左」，在達美航空客機後方等待起飛，美國航空機師也附和回應：「通過31號跑道左。」

JFK Airport New York - Friday the 13th, 2023. American Airlines Boeing 777 (AAL106) going to London crosses the wrong runway while taxiing while a Delta Airlines Boeing 737 (DAL1943) is departing for Santo Domingo on the same runway stopping their takeoff avoiding a disaster. 😳 pic.twitter.com/vhzXI8zD7M — Thenewarea51 (@thenewarea51) January 15, 2023

接著另一名塔台人員通知達美航空已獲准起飛，達美機師也附應：「獲准起飛，4號跑道左，達美1943客機。」

不過雷達航跡圖顯示，當達美航空開始在「4號跑道左」上加速起飛時，美國航空客機並沒有右轉、通過「31號跑道左」，反而先左轉、再右轉，並且直直穿越「4號跑道左」。換句話說，當達美航空起飛時，前方跑道上竟突然出現一架客機橫向經過。

美媒還原13日紐約甘迺迪國際機場一架達美航空（Delta Air Lines）客機差點撞上另一架美國航空（American Airlines）客機的模擬畫面。

音檔中可聽見塔台人員突然爆出髒話「Sxxt!」，一名塔台人員緊急指示美國航空「原地等待！（Hold position）」，另一名塔台人員則急忙連說2次「達美航空1943，取消起飛許可」。當時達美客機已經加速至時速115英里（約時速185公里），被迫突然中止起飛。

美國聯邦航空總署15日發布聲明指出，達美航空在距離美國航空穿越的跑道位置前1000英尺處「安全停下」。

另外音檔中也可聽見，達美機師回覆取消起飛後，一名塔台人員對美國航空說可能發生「機師差錯」（pilot deviation）情形，意思是機師沒有按照航管人員指示，美國航空機師回應：「我們最後一次獲得的許可是通過，正確嗎？」塔台回應確實是許可通過，但應該通過「31號跑道左」、而非「4號跑道左」。

最後達美航空返回登機口，讓機上145名乘客全部下機，隔日再啟程，美國航空客機則按照表訂時間起飛，最終提前13分鐘抵達倫敦。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）昨（16）日表示，已經對這起事件展開調查，並且將約談機組員、檢視飛行紀錄與航管數據等資料，預計幾周後會有初步報告。