西洋情人節想送禮給伴侶，巧克力可說是最不踩雷的首選，台灣巧克力商機年達近百億，每年12月至2月節慶送禮潮催生銷售旺季，其中大人味的酒香巧克力越來越受老饕或高端客喜愛，展現質感外也象徵自己懂吃的意涵。

Q sweet「絕對穀粒」獲得世界巧克力大賽亞太區銀牌，馥郁酒香受到評審青睞。（Q sweet提供）

奪下世界巧克力大賽多個獎項的Q sweet巧克力菁點，其得獎作品如今也吃得到，順應情人節主推「真金雙享情人節禮盒套餐」，讓消費者可選各一款黑白巧克力，黑巧克力中拿下銀牌的「絕對穀粒」被評審稱讚不落俗套，主廚以頂級穀物威士忌，使巧克力內餡的穀物香氣濃郁，並加入穀物微粒增添口感，標榜不喝酒的人也會愛上整體風味，早鳥預訂可省400元。

可可觸技曲COCO CLUB則推「波摩威士忌生巧克力」，採波摩單一麥芽威士忌調合，品嘗可感受濃厚酒香停停留口腔中，是以不愛吃甜食的男性打造，展現充滿陽剛氣息的大人味。

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