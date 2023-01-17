春節倒數，家家戶戶忙著張羅年貨，彰化縣線西鄉一對劉姓身障父子，家裡卻無門無窗，在這寒冷的冬天也沒有熱水，彰化縣政府得知後結合民間單位，協助這對父子修繕房屋，並送上慰問金與保暖衣物，讓父子倆能夠安心過好年。

彰化縣政府得知後結合民間單位，協助這對父子修繕房屋。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

劉姓低收入戶父子倆皆為身心障礙者，2人相依為命，依靠縣府補助款維生。居住環境簡陋，房子無門無窗，也沒有熱水可以洗澡，下雨天甚至要穿雨衣擋風睡覺，該案由風之鄉文化慈善公益協會創會長張奇元發現，並通報「彰化縣政府房屋修繕安家聯盟」，隨即媒合團體挹注資源。

由彰化縣政府成立的「彰化縣房屋修繕安家聯盟」，是全國首個政府機關成立的修繕慈善聯盟，整合縣內從事弱勢戶房屋修繕的慈善團體，目前有10個慈善修繕團體加入。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

縣府社會處表示，劉姓父子在伊格魯志工團的志工協助下，將房屋老舊設施全部拆除，包括石棉瓦屋頂翻新、垃圾清運等，風之鄉文化慈善公益協會則募集二手傢俱進駐，讓父子在年前順利返回新家居住。

縣府參議柯呈枋17日代表王惠美到劉姓父子倆家致意，慰問劉姓父子倆，他說弱勢戶房屋修繕也是社會福利一種，結合民間慈善團體，與縣府攜手讓愛加乘，期許這樣的愛與希望能遍布到全縣各個角落，未來將持續整合人力、物力、財力，建構更綿密的社會安全網。

縣府社會處指出，2022年由彰化縣政府成立的「彰化縣房屋修繕安家聯盟」，是全國首個政府機關成立的修繕慈善聯盟，整合縣內從事弱勢戶房屋修繕的慈善團體，目前有10個慈善修繕團體加入，至今已經完成10件的慈善修繕案件，包括房屋修繕、提供二手傢俱等慈善作為。

縣府參議柯呈枋17日代表王惠美到劉姓父子倆家致意，慰問劉姓父子倆。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

社會處強調，王縣長上任後，積極整合公私部門資源，以「實物給付」補充「現金給付」，保障弱勢戶各種生活照顧需求。另外，社會安全網有賴於各界的協助、鄰里間通報，只要民眾有任何生活上的困難，或是民眾發現弱勢個案，都可以撥打1957專線，縣府都會立即提供必要的協助。