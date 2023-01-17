彭博社周二援引知情人士報導，過去一年在中國歷經紛紛擾擾的一年後，鴻海（2317）已經指派蔣集恆（Michael Chiang）出任蘋果iPhone手機組裝業務的新主管。

報導指出，蔣集恆將取代長期負責iPhone組裝事業的王城陽，成為該部門的新主管。

鴻海拒絕對此發表評論。蘋果尚未回應媒體置評請求。

鴻海位於中國鄭州市的工廠，是全球最大的蘋果iPhone手機組裝廠。去年底該廠爆發新冠疫情和嚴格的防疫措施引爆工人的不滿情緒，導致成千上萬名工人離去，使工廠生產受到嚴重影響。

該廠之後雖積極填補人力，但又工資問題又引發工人暴動事件，使生產中斷的問題更加惡化，但路透社在本月些時候援引消息人士報導，鴻海鄭州廠已幾乎全面恢復生產，去年12月的出貨量達到原定計畫的九成左右。

彭博社周二報導，面對來自中國同業日益激烈的競爭，蔣集恆的任命是鴻海集團董事長劉揚偉計畫的一部分，旨在拔擢年輕世代的管理層，以保持公司在供應鏈的領導地位。

本月早些時候，英國《金融時報》援引消息人士報導，在蘋果的供應鏈王國中，鴻海可能失去組裝高階iPhone手機的獨家地位，因為蘋果有意讓中國立訊精密也為其代工生產高階iPhone。

該報導指出，消息人士透露就高階iPhone手機的生產，蘋果已準備與立訊簽下第一筆大單。且立訊的昆山廠已經在為蘋果生產少量的iPhone 14 Pro Max手機，以填補鴻海鄭州廠因員工出走與暴動事件而減產的缺口。