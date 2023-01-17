新的一年到來，每個人運勢都出現變化，命理專家沈嶸在臉書上分享錢包開運法和12生肖各自的開運皮夾顏色，強調錢包一定要選擇長夾或零錢包，因容量越大財氣就越旺，放得多也藏得久，切忌不可選擇短夾，因容易拗折到紙鈔讓財氣受損，甚至導致破財。

根據《TVBS》報導，沈嶸分享12生肖適合的皮夾顏色如下，生肖鼠為藍色、生肖牛為黑色、生肖虎為印花色、生肖兔為淺藍色、生肖龍為虎黃色、生肖蛇為粉紅色、生肖馬為金色、生肖羊為大地色、生肖猴為灰色、生肖雞為血紅色、生肖狗為綠色，生肖豬則是桃紅色，只要選擇對應皮夾的顏色，就能獲得財神爺的眷顧。

沈嶸提醒，錢包必需選擇長夾或零錢包，意味容量越大、財氣就越旺，而且放得多也藏得久，切忌不可選擇短夾，因容易拗折到紙鈔讓財氣受損，甚至導致破財；若短期內如無法更換新錢包，可選擇對應顏色的衣服、配飾來增強自身運勢。此外，如有到廟宇祈求開運物品、發財金，可放入錢包中，象徵把財運留在身邊，錢就能越賺越多。