國民黨立委王鴻薇今首度登上質詢台，參與審議「發現金」特別條例，初站上質詢台，王鴻薇顯得有點生疏，一開始忘了開麥克風，後來慢慢漸入佳境，王鴻薇詢問財政部代理部長阮清華，2017年以來稅收年年超徵，累計超過1兆，有多少拿出還債，對此，阮清華說，總還債約5227億。不過，王鴻薇質疑，稅收超徵的條例沒有訂出機制標準，只是一個花錢、撒幣的條例，你們是失職。

王鴻薇說，今天審查特別條例，剛剛算了一下高達26個字，但就是去年12月時，她所提出的還稅於民的概念，行政院財政部都不願意去承認還稅於民，變成經濟共享，從2017年以來，稅收超徵，幾乎年年都在超徵。

王鴻薇表示，2017至去年為止，累計稅收超徵1兆，阮清華回應表示，不太清楚資料從哪來，我們算出來沒有這麼多；王鴻薇怒嗆，「你都沒有數字嗎？我數字都比你多，你是來這邊做什麼？」，請教財政部主計處，2017年至今的超徵稅收，有多少來還債？阮清華說，2107至去年為止，總還債約5227億。

王鴻薇表示，她提出還稅於民，有兩大核心價值，就是超徵稅收不要濫用，不用亂花，要把錢還給納稅人，或是拿來還債，她接著問，目前有沒有還債機制？對此，國發會主委龔明鑫指出，今年狀況比較特別。

王鴻薇痛批，搞了半天還是沒有制度，特別條例114年度就結束，討論這麼多，發現金或經濟共享等，還是沒有建立制度；龔明鑫說，這是財政部權責，但今年特別狀況。

王鴻薇質疑，非常可惜，這次特別條例完全沒有去處理稅收超徵，達到一定金額以上，你要設定2000億以上等固定的制度，會拿出50％還債，減少國債，但這次特別條例完全沒有這個制度。龔明鑫說，已經還了5000多億，王鴻薇說，但是沒有制度，他想還多少就還多少。

王鴻薇痛批，這是一個花錢的條例、撒幣的條例，只是消化預算的條例，但是裡面沒有處理未來稅收超徵，應該還債的精神，這點非常可惜，你們是失職。

王鴻薇會後受訪表示，這個質詢跟議會的質詢形式差不多，只是換了不同地點，沒有緊張但也不過正常發揮，沒有特別好或特別壞；被問到第一次質詢完就當召委，排在她的後面，所以黨團有跟她說要代班一下子，第一天來有點陌生，但官員和立院同仁都很幫忙。