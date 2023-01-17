張穎穎認分手！開戰張蘭「別逼我」 再爆汪小菲恐怖真面目 @chinatimesent

大陸富商汪小菲日前與張穎穎公開認愛不久，就在15日驚傳情變，隨後張穎穎就在微博上回嗆張蘭並承認自己已經提了無數次分手，但男方不願意甚至情緒激動的衝到她家，另外張穎穎還公開汪小菲的求婚訊息，心死寫道：「我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧」但發出後不久，又火速刪除，只留下16日所發的貼文。而酸民也因此再度湧入該篇文章留言，但張穎穎卻再也忍不住，出面再爆內幕怒嗆酸民。

張穎穎16日在微博上先是回嗆張蘭「為了流量每天罵人」，還表示「過往哪個沒被您罵過，忘了您給我發的語音喊寶貝兒，讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄 別再逼我了。」隨後又公開多張汪小菲的對話截圖，表示「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧。很愛過，很恨過，現在我也不恨了，都是命運。」

而截圖中，汪小菲自稱是老公，不斷向張穎穎道歉並直接向她求婚，寫道「寶寶，你過來找我，咱倆把話說清楚了，咱結婚，我跟你結婚，我愛你，因為我喜歡你」、「我今天就想跟你求婚了，我明天給你準備個大鑽戒，可以嗎？」、「咱倆結婚，生好多個小Baby」等，不過張穎穎僅冷淡地回：「你喝多了」。但過沒多久，張穎穎又刪掉所有照片，再度於網路上掀起熱議。

之後酸民們又再度湧入張穎穎回應張蘭的文章，留言「不破壞人家家庭也就沒這些破事了」、「幹嘛吊著汪小菲，你可離開吧，都是獨立個體」對此，張穎穎不忍出面反嗆「你知道內幕？少張口就噴」、「誰吊著誰，滾」還有網友直言「敲詐勒索不好，小心被送進監獄喔」，張穎穎則回應「分手沒要一分錢，真能造謠。」

張穎穎的留言區再度被網友灌爆。（圖／微博@張穎穎）

張穎穎的留言區再度被網友灌爆。（圖／微博@張穎穎）

對此，有其他網友湧入張蘭的直播間，留言表示「真討厭兩個人在一起分開時候拿出之前的聊天紀錄什麼的，這樣太陰了。」雖內容沒有指明是誰，但張蘭卻在下方直接回覆「齷齪」疑似反擊張穎穎；另一名網友則留言表示「張穎穎說她都有證據，蘭姐也嘴下留情吧」，張蘭則直接回應：「不做虧心事不怕鬼叫門！」正面開戰張穎穎。