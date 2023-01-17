台灣基進黨台南市議員李宗霖質疑，大陸一款螺螄粉包裝上印有「你是中國人，我也是中國人」字樣，恐有統戰嫌疑；經濟部昨（16）日突要求全面下架，引發各界熱議。雖然經濟部長王美花解釋，是因這款商品本來就未開放進口， 市售品全是走私違法。但大批網友仍痛批，政府官員該做不做，只會拿這些小事大作文章、搞意識形態。更有網友狠酸：「事實可見誰才是玻璃心」、「這個政府到底是有多自卑？」

李宗霖15日在臉書指控，近期有一款大陸的螺螄粉食品進口到台灣，因其包裝上的字眼竟為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰意味濃厚的文字。李質疑，當初主管機關進行進口查驗時，為什麼沒有針對這樣商品進行確實把關？

經濟部國貿局說明，依現行規定，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。經濟部已召開跨部會協調，討論有關市售螺螄粉查處事宜，並已要求所有實體通路及電商平台，依法立即下架。海關也將加強稽查，追查不法進口來源。

此消息迅速引爆網友熱議，紛紛湧入PTT論壇、相關新聞連結下留言：「真的蠻無聊的，食物也要算統戰，餛飩麵，炒飯要不要禁一下，腦殘」、「這種無聊事特別快，笑死」、「有被害妄想症嗎？」「便利商店架上有的東西 原來是禁止進口？」「所以禁的標準是什麼？要判死刑也要給理由啊」、「黨這次要把年輕人和女性市場的票敗光惹」、「大陸的包裝也是這樣啊，前幾年的土味情」、「土味情話的梗好幾年了，對象也不是台灣」、「我在北美買包裝也是印這樣」、「事實可見誰才是玻璃心」、「這個政府到底是有多自卑？」

此外，《ETtoday新聞雲》今日報導指出，台北市廣州街一間知名螺螄粉店家今日生意爆棚，店家忙到分身乏術沒空受訪，內用與外送人員人潮不斷。現場排隊民眾則直言，只要東西好吃，哪裡進口他們才不管，就算包裝上面有統戰標語，政府難道是當台灣人都白癡嗎？更痛批下架進口螺獅粉的政府是「弱智政府」。