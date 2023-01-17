農曆春節將近，由於過了除夕就是兔年，國立海洋科技博物館邀請民眾在兔年的一開始，就到海科館看看海裡俗稱海兔的小可愛。此外，海科館從大年初一開始，到大年初八，還有一系列迎新春活動，歡迎民眾親子闔家參與。

基隆海科館將於大年初一推出「小海兔的旅行」，帶民眾認識這種在大海裡的可愛小動物。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

海科館提到，一般人對兔子的印象都是長長的耳朵且為草食性並會在陸上跳躍的可愛動物。而其實海洋生物中也有俗稱為「海兔」的生物呢！海兔頭上有著一對長長嗅角，看起來像一隻兔子。

海科館說，海兔的一生從潮間帶開始，中間會經歷一段在海中漂流的旅程，最後再回到牠們出生的環境–潮間帶。海科館旁潮境灣的潮間帶在冬春藻類茂盛之時，也常常可以看到大啖藻類和準備繁殖下一代的海兔喔！想要多了解海兔的民眾可以趁過年期間海科館在潮境智能海洋推出的「小海兔的旅行」認識潮間帶可愛的「海兔」及可獲限量小禮物。

基隆海科館將於大年初一推出「小海兔的旅行」，帶民眾認識這種在大海裡的可愛小動物。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

海科館在農曆春節期間還有一系列活動，除「小海兔的旅行」外，主題館區初二至初三下午有「鴻兔大展揮毫贈春聯」、初一至初八則有一系列好玩、有趣與好康的活動，包含「喜兔迎春九宮格集章樂」、「海底救援密室逃脫」、「水下古時光-玉兔尋寶實境遊戲」、「welcome兔海科-消費滿額贈禮」。

另外，1／24(二)至1／26(四)在主題館有限時限量的「福兔旺財紅包」送，以及1／27(五)至1／28(六)「遙控船開運操船體驗」等活動，均適合親子與全家TO(兔)海科，共享年假歡樂時光！

海科館近期開幕的「臺灣，是世界的臺灣」特展，則以沉浸式的展場規劃，另展有珍稀的各類標本及數位科技體驗，足以喚醒人們記憶中已知與未知的歷史、文化、海洋和自然生態等，這些豐厚與多元的底蘊透過這個特展將更能了解臺灣這座獨特且美麗島嶼。