中央氣象局新北園區啟用，特殊造型的建築主體搭配綠地，結合氣象專業與休憩空間。（王揚傑攝）

中央氣象局新北園區啟用，侯友宜、鄭明典等人施放高空氣象氣球。（王揚傑攝）

中央氣象局新北園區啟用，除有公園綠地，特別設置一處打卡平台，供民眾拍照留念。（王揚傑攝）

中央氣象局委託新北市政府興建中央氣象局新北園區合署辦公廳舍，經中央與地方協調將氣象站遷移至新店安坑地區，與氣象儀器檢校中心結合，今（17）日由新北市長侯友宜和中央氣象局長鄭明典共同主持啟用典禮。園區除更新老舊設備，新建流線型的建築主體搭配周圍闢建的綠地，提供當地居民休憩空間。

自1972年本設在新北市板橋浮洲地區的台北氣象站板橋站區，因受都市發展影響，浮洲合宜住宅高樓影響到氣象觀測，故經中央與地方協調，將氣象站遷移至新店安坑地區，與氣象儀器檢校中心結合成為「中央氣象局新北園區」，新北市府協助辦理都市計畫變更，將原本的農業區改為機關用地，並回饋一部分綠地供公共設施使用，興建工程歷時3年，順利於去年完工。

氣象站主體建築造型特殊，的外觀，以氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為構想，3棟圓弧形建築物，共搭配345片不規則耐候鋼節能板，其作用除能減少約50％以上的太陽輻射，讓室內節能降溫外，亦可隨環境的風、雨及溫溼度等自由擺動，塑造出兼顧功能性及氣象站獨特氛圍的地標建築。

侯友宜表示，台北氣象站原址因浮洲合宜住宅興建，使觀測環境已不適合氣象觀測，經氣象局選定新店安康農業區與檢校中心合署辦公，期待由市府代辦的中央氣象局新北園區，未來能夠有助於提升全國氣象觀測服務水準，帶來更準確、更即時氣象資訊，保護民眾生命和家園。

鄭明典表示，新北氣象站肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報，主要進行24小時地面氣象觀測，以及每天的高空氣球施放，蒐集高空氣象資訊作業，提供一年365天24小時不間斷的地面及高空觀測作業。因為是北台灣唯一的高空氣象觀測站，對台灣地區氣象資料的蒐集具有重要地位，也對航空飛行安全有助益，可以提升和延長天氣預報準確度。

新北市工務局長祝惠美指出，市府為了讓一般大眾也能欣賞氣象站特殊的建築，將路口旁綠地闢建成公園，讓民眾前往欣賞之餘還可享有休憩空間，同時特別精心設置一處打卡平台，供民眾拍照留念。