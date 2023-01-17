一對夫妻為了求子，看遍中西醫、做試管嬰兒，努力好久最近總算懷孕，卻意外惹怒婆婆，人妻指出，原因是年關將近，婆婆無法使喚她過年大掃除、當丫鬟，感嘆「這幾天婆婆都陰陽怪氣、擺臉色給我看」。

原PO在臉書「匿名2公社」發文，跟先生努力好久，中西醫、試管通通試過，最近好不容易懷孕了，就在大家都為她開心時，婆婆卻開始不高興，原PO認為婆婆不爽的原因有三，第一是快過年了沒有人可以幫忙大掃除、再來是過年期間婆婆的子女都會回家，但原PO懷孕不能指使她當丫鬟做苦工。

原PO表示，至於最後一個原因，是婆婆另一個媳婦年後要生，準備搬回來住，而她剛好肚子漸漸大起來，婆婆不想兩頭忙，更無奈說「婆婆覺得我懷的不是時候，這幾天各種陰陽怪氣、給臉色」，但她不在乎，因為有小孩後老公挺她、娘家也特別照顧她，和以前沒小孩，處處看人臉色過日子不一樣了。

看到把媳婦當苦力使喚的可怕婆婆後，網友紛紛留言：「趕快搬離婆家，夫妻自己住」、「恭喜你，但也真心建議搬出去吧⋯」、「好險妳嫁了個腦袋清楚的非媽寶好老公」，還有人表示，「有孩子不會讓妳有底氣的，等妳生完，還是會繼續使喚妳」。