春節祈福走春，民眾多攜家帶眷拜廟，有近300年歷史的壽山巖觀音寺常湧入祈福民眾，而龜山長庚轉運站去年底啟用後，整合35條大眾運輸路線，改善當地交通秩序及民眾等候的環境。龜山警分局因應春節連續假期國道疏運及人潮車潮擁進廟宇，規畫協勤民力，加強長庚轉運站、壽山巖觀音寺等處所交通疏導及管制措施，呼籲民眾配合避開塞車情況，快樂平安過新年。

桃園長庚轉運站納入35條大眾運輸路線，包含26條國道客運路線、4條長庚醫院區間車及5條市區公車線，每日服務約1000班次、1萬餘人次的疏運量，龜山警分局執行春節期間國道疏運措施服務歸心似箭的返鄉人潮，規畫義交在林口交流道、龜山一路的沿線執行交通疏導，讓大眾運輸車輛順利運送民眾返鄉團聚過好年。

長庚轉運站、壽山巖觀音寺年節湧人潮，警加強疏導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

三級古蹟壽山巖觀音寺在春節期間（1月22日至27日）信徒、遊客至廟宇祈求神明保佑，大量人、車潮湧現，警方除呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具、騎機車前往，也協調廟方在萬壽路二段沿線設置大型指引牌、電子看板，讓民眾充分了解道路交通狀況，更設置多處大型停車場，請守望相助隊、義交在重要路口疏導交通及管制措施，萬壽路則進行分流疏導、截流管制等，紓解可能的交通壅塞狀況。

長庚轉運站、壽山巖觀音寺年節湧人潮，警加強疏導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

一、交通行駛引導措施如下：

（北上）

1.由桃園北上行駛萬壽路二段靠右走東萬壽路往新北市三重、新莊、樹林。

（南下）

1.由新莊南下行駛萬壽路一段靠左往東萬壽路桃園駕駛人改道東萬壽路。

2.駕駛人已行駛萬壽路一段靠近壽山巖觀音寺時，如遇壅塞或車流量大，請在萬壽路二段309巷(或國園街)左轉直行至東萬壽路往右轉桃園區方向行駛。

二、交通管制措施：

1.萬壽路二段往迴龍方向至東萬壽路口，使用交通錐規劃出調撥專用車道，依據現場狀況適時實施交通管制。

2.欲往壽山巖觀音寺遊客請走內側車道，往迴龍方向駕駛人請走外側車道，避免塞車。

3.建議香客以騎乘機車方式或搭乘大眾運輸公車前往，大幅縮減塞車等待時間，有助於自身行程安排。

4.汽車駕駛人請停靠於廟方備妥之萬壽路停車場，搭乘接駁車進入壽山巖觀音寺。

龜山警分局呼籲春節連假期間，在各重要路口(含交流道)、風景遊憩區諸如（壽山巖觀音寺、明倫三聖宮）桃園酒廠及各地祈福廟宇、傳統市場(賣場)、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，讓每位市民能安心過好年，也讓外來遊客賓至如歸。