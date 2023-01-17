台中市繁榮葫蘆墩促進會及市議員陳清龍共同出資製作的粉紅色「悠兔」氣球，今天在豐原國小旁水岸花都河岸公園升空。(陳清龍服務處提供)

迎接兔年到來！台中市繁榮葫蘆墩促進會及市議員陳清龍共同出資製作的粉紅色「悠兔」氣球，17日在豐原國小旁水岸花都河岸公園升空，5公尺高的粉紅色「悠兔」氣球，在藍天白雲襯托下更顯吸睛，路過民眾看到紛紛拿起手機拍照打卡。陳清龍指出，希望喜氣的悠兔帶給大家福氣平安、健康快樂。

為迎接2023跨年及農曆春節！陳清龍說，他向市府爭取在水岸花都河岸公園設置燈海裝置藝術後，總覺得缺少傳統農曆過年的氣氛；他與台中市繁榮葫蘆墩促進會共同出資，製作5公尺高的粉紅色「悠兔」氣球，現場搭配象徵五福臨門的5隻福兔布偶及美麗絢爛燈海，跟鄉親一起歡喜迎接農曆新年。

陳清龍指出，「悠兔」氣球高度5公尺、寬3.5公尺，使用安全的氦氣升空，從發想到製作完成花了20天，今天到場花了將近2個小時才讓氣球順利升空，藍天白雲下的粉紅氣球相當吸睛，晚上在燈海及投射燈襯托下會有另一種寧靜的美感。

「慢活城市、悠閒生活」是後疫情時代的表徵！陳清龍強調，「悠兔」氣球與燈海將陪伴大家到元宵節，期盼「悠兔」能讓漫步在水岸花都的朋友都能擁有福氣平安、健康及快樂。