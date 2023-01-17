高雄市長陳其邁今(17)日主持市政府第612次市政會議，由警察局長林炎田提報治安成果，高雄市111年整體治安數據較110年呈現發生數減少、破獲率增加趨勢，其中全般刑案、詐欺發生數降幅為六都最佳，暴力犯罪、槍擊案發生數降幅為六都次佳，成績亮眼，陳其邁特別公開表揚與肯定警察局全體同仁努力付出，並承諾會做警察同仁的後盾，全力給予支持。

根據高雄市政府警察局統計，高雄市111年全般刑案、詐欺發生數為六都第3低，其中全般刑案較110年減少4.12％、詐欺減少5.07％，降幅為六都最佳；另暴力犯罪、槍擊案發生數為六都第2低，其中暴力犯罪較110年減少25.49％、槍擊案減少28.57%，街頭鬥毆案件更大幅減少59件(36.65%)，且均於最短時間內全數偵破，上述民眾最關心的案件發生數更是近20年的新低，從以上數據分析可見，高雄市111年治安相對穩定，警察同仁的用心與努力獲得陳其邁高度肯定。

高雄市警察局表示，針對任何暴力案件，將秉持迅速偵破、建請地檢署檢察官聲押、裁定定期報到等強制處分，嚇阻再犯，並賡續擴大偵辦，向上溯源、向下刨根，瓦解犯罪集團，同時在現有治安維穩的基礎上，持續嚴正執法、展現強力打擊犯罪之決心，守護市民的生命、財產安全。