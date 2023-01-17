適逢兔年到來，寶山鄉公所打造兔子主燈及河堤周邊燈飾布置，與元宵節相呼應。（邱立雅攝）

打中午系列活動是寶山鄉每年度指標性的盛大活動，也是全國歷史最悠久、保存最完整的客家元宵慶典之一，至今已持續180餘年不間斷。今年寶山鄉公所將於2月4日舉辦打中午活動，於新豐宮打中午文化場域邀請民眾參加挑擔接力賽。此外呼應兔年與元宵，寶山鄉公所也精心打造兔子主燈及河堤周邊燈飾布置，讓寶山的夜晚增添浪漫之感。

清道光年間，客家人開墾寶山地區，每到農曆正月14至15日元宵節，開墾地區客家庄便會舉辦神明遶境祈福活動，在遶境的兩天期間，鄉內各家戶於中午自發地挑擔奉飯，擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親食福，俗稱打中午，這項活動也象徵今年要「食空空、好年冬」。

寶山鄉議員邱坤桶指出，早年因交通不便等因素，寶山地區民眾對於宗教信仰非常虔誠，許多願望僅能透過祈求神明來寄託，甚至生病也透過拜拜來獲得心靈安慰。於是在每年正月14、15日神明遶境之時，許多民眾自發挑擔奉飯。

「從我有記憶開始，打中午就沒斷過。」邱坤桶表示，打中午的習俗承襲超過180年舉辦沒有間斷過，甚至在疫情期間，也僅縮小規模舉辦，是寶山地區的年度盛事，其他鄉鎮過去也有類似習俗，但是隨著地方的開發等因素，逐漸消失。

2月4日舉辦的打中午活動，將於新豐宮打中午文化場域開場，寶山鄉公所指出，本次邀請深井新興軒北管八音團、客家民謠研究協會、大崎社區發展協會、新城國小鼓隊至現場與大家同樂。今年增加了親子主題挑擔接力競賽環節，成功闖關可獲好禮。

適逢兔年伊始，寶山鄉公所精心打造兔子主燈及河堤周邊燈飾布置，與元宵節相呼應，16日已正式舉辦點燈儀式，燈展期間即日起至2月19日，每日傍晚5時至晚間10時，在濃濃的元宵氣息中參與傳統客庄習俗活動。