桃園市長張善政17日到新永和市場發福袋，民眾排隊搶拿，他也逐一關心攤商。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政17日到新永和市場發福袋，民眾排隊搶拿，他也逐一關心攤商。(蔡依珍攝)

周六就是除夕夜，家家戶戶忙著採買年貨，桃園市長張善政17日到桃園區的新永和市場發放春聯及福袋，也預先向市民朋友拜早年，民眾熱情排隊搶拿討福氣。經發局指出，新永和市場為桃園市規模最大的公有市場，去年首次參與中央星級評核即榮獲4星「優良市集」殊榮，鼓勵民眾踴躍至新永和市場採買年貨。

張善政說，農曆春節將至，特別到新永和市場，希望與採買的民眾及攤商分享過年的喜悅，並將今年市府製作、別出心裁的癸卯年福袋與「兔躍新程」春聯，發送給民眾，希望大家可以一起沾染喜氣跟福氣，他也預先向市民朋友拜早年，祝福大家新年快樂、免年行大運。

張善政受到民眾熱烈歡迎，排隊領取福袋的民眾踴躍，他逐一發放，並到各個攤位向攤商拜早年、送福袋與春聯，祝大家新年快樂。

經發局長張誠表示，新永和市場為桃園市規模最大的公有市場，去年首次參與中央星級評核，就榮獲4星「優良市集」殊榮，而市場中也有43家攤商榮獲經濟部「樂活名攤」之星等認證，鼓勵民眾踴躍至新永和市場採買年貨。

張誠說，市府逐年編列預算協助傳統市場及夜市更新相關設施，並持續辦理「課程研習培訓」、「交流座談會」及「行銷活動」，提升攤位整體形象。市府也擴大辦理攤位改造計畫，近2年新永和市場已完成20個攤位改造，並結合「桃園上好攤選拔」，期盼打造桃園市集亮點示範攤位，吸引更多採買人潮。