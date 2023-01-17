今冬自由市場出現罕見的簽約風波，一度喊價破3億美元，最後降到2億美元返回雙城的柯瑞亞（Carlos Correa）因為腳踝舊傷一波三折，也讓王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）難得吃了癟，一向精明強幹的他甚至在下飛機時看花眼，錯拿了別人的行李箱。

這一次的挫折想必讓波拉斯終身難忘，他透過電話採訪告訴《今日美國》說：「我無法理解大都會，我給予他們所有的資訊，找過4個醫生談話，他們已知道巨人隊的顧慮。然後他們還是找來巨人隊體檢時的同一個醫師，並且聽取他的意見。我不明白，既然你要聽取同一個人的意見，那我們談合約做什麼呢？」

波拉斯指出，巨人隊已經因為那名醫師的意見打槍了柯瑞亞，大都會想要趁機簽下柯瑞亞，卻還是相信巨人隊的判斷，這樣有何意義？波拉斯於是做出讓步，如果柯瑞亞的舊傷使他缺陣超過60日，薪資將會打折，若是兩年內缺陣超過120日，大都會將可終止合約。結果大都會直接把合約砍半為6年1.57億美元，後面的6年改成球團選項，還要求「每年通過體檢」。

柯瑞亞最後與雙城的合約：保障6年2億美元，不可交易條款，4年有條件自動續約。條件是滿足以下五者之一：打席到達一定次數（500多次），MVP票選前5名，銀棒獎，美聯冠軍賽MVP，世界大賽MVP。簡言之，只要柯瑞亞一路保持健康，合約最多可成為10年2.7億美元。