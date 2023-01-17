法國希望歐盟採取一種「歐洲製造」的產業策略，以回應美國的綠色投資補貼計畫，並防止歐洲企業出走，以及降低成員國對外部供應商的依賴。

歐盟27個成員國將在2月9~10日舉行高峰會，探討產業政策。各方擔心，美國降低通膨法案對電動車電池、太陽能面板和風力渦輪機產品進行高達3690億美元的補貼，將讓企業出走歐盟，前往美國。

據路透看到的一份法國報告文件中，呼籲歐盟採取緊急措施，特別是要留住涉及太陽能面板、電池、氫，和關鍵原物料的歐洲企業，並強調「歐洲製造」戰略必須建立在四大支柱上。

首先，歐盟必須降低對外部供應商的依賴，並在2030年前制定相關法律，就如同美國制定的降低通膨法案一樣。

第二為改變歐盟有關政府援助企業的規定，讓緊急的政府援助可以延續。

第三大支柱為歐盟對敏感產業的資助。可以採取基金的形式，並有助於平衡歐盟國家之間不均衡財政實力對產業的支持，並投資於歐洲戰略專案。

最後是在2023年底前建立新的主權基金，並將目標對準敏感產業。

法國報告稱，如果歐盟領導人在2月9日至10日的峰會上宣佈這些措施，將讓企業放心歐盟強化經濟吸引力的決心。