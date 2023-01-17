最美房仲門市！台灣房屋八德旗艦店與綠共生

房仲門市除了提供房屋買賣的仲介服務，漂亮的建築亦可美化市容。2023年1月2日開幕的台灣房屋八德社區旗艦門市，其亮眼的造型再加上採用健康綠建材，成為與綠共生的示範門市之外，更被民眾直呼是最美的房仲門市！

環保、綠化是全球愛護地球的共同目標，台灣房屋也不例外。台灣房屋副總裁周鶴鳴表示，位於八德社區的旗艦門市，被稱作與綠共生的綠色門市，全建築採用綠色材料，戶外區種植原生種植物，形成充滿綠意的生態綠廊；另外還使用定時節水節能的設備，所做的一切都在為節能減碳付諸努力。

台灣房屋副總裁周鶴鳴表示，八德社區的旗艦門市，被稱作與綠共生的綠色門市。(圖/中時新聞網攝)

台灣房屋擁有全台第一個與綠共生的房仲門市，也帶頭落實ESG。周鶴鳴指出，台灣房屋為解決人口老化問題，並以考量高齡消費者的在地需求，參考日本、美國等國家之案例，成立『亞洲健康智慧園區』，結合環境、溫泉、餐飲、醫學、護理，提供醫療照護與溫泉度假等優質空間；10年來設立植樹目標，目前已成立4大林場與植栽1萬5千棵樹，；另，在新竹寶山水庫旁，倡議ESG+之精神成立『漣漪書屋』，民眾可自帶任一本舊書，免費享受一杯咖啡及一份點心，離開時候還可以帶走一本書，「讓書去旅行」，減少樹木砍筏，推廣環境保護。

台灣房屋認為，企業與社會的關係，不再是獲利有餘後的公益贊助或慈善捐贈，而是以企業的專業與國際觀，站在社會需要的地方，並以專業和策略解決面臨的難題，與民共享效益；且一個好的建築物就是對社會的責任，也希望透過台灣房屋的ESG+的每一個”+”，累積環境保護的一大步。