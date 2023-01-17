市長游振雄表示，今年燈會主燈「歡樂兔星球」高達8米，還有近千公尺的夢幻燈光廊道點亮整個員林，歡迎全國鄉親一起到員林賞燈走春慶元宵。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

「2023員林燈會暨元宵節活動」展期從20日起至2月5日每日下午5點至10點，20日晚間7點將邀請民歌女神于台煙、日本三線琴藝術家大洞敦史一起點燈。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

4日元宵燈會還有幸福教主卓文萱擔任壓軸嘉賓，發放限定生肖紀念幣，只要打卡就能兌換兔年造型小提燈及精美禮品。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市2023員林燈會將在本週末登場，今年公所規畫雙燈區，主燈區在員林公園，副燈區則在百果山休憩區，市長游振雄表示，今年燈會主燈「歡樂兔星球」高達8米，還有近千公尺的夢幻燈光廊道點亮整個員林，歡迎全國鄉親一起到員林賞燈走春慶元宵。

2023員林燈會暨元宵節活動，將在20日晚間正式開跑，公所今年以「員林旺兔美(one-two-three) 越夜越美麗」為主題，主燈以玉兔與星球意象結合，組成「歡樂兔星球」，而整個員林市區還有綿延超過1000公尺的夢幻燈光廊道，日前試燈就吸引許多民眾駐足拍照。

游振雄表示，員林燈會連續舉辦第三年，已經變成員林年度盛事，感謝縣府、交通部觀光局補助經費，還有將近20個在地企業、團體共襄盛舉，在城市各地妝點布置，今年公所斥資千萬打造夢幻燈光廊道，高達8米的「歡樂兔星球」主燈，以玉兔與星球為設計主軸，亦有象徵圓滿團圓之寓意。

游振雄說，員林燈會要與全國民眾一同歡慶到2月5日，期間每天晚上7點到9點，有精彩的燈光秀點亮整個員林公園，另外以員林火車站為起點，從民權街、光明街、三民街、打石巷等還有街道光環境妝點，讓晚間的員林閃耀繽紛。

員林公所表示，「2023員林燈會暨元宵節活動」展期從20日起至2月5日每日下午5點至10點，20日晚間7點將邀請民歌女神于台煙、日本三線琴藝術家大洞敦史一起點燈，4日元宵燈會還有幸福教主卓文萱擔任壓軸嘉賓，發放限定生肖紀念幣，只要打卡就能兌換兔年造型小提燈及精美禮品，歡迎全國鄉親一起員林賞燈。