屏菸1936文化基地10號倉庫內打造經典遊戲場景，屏東縣長周春米（左）搶先體驗，玩得投入。（林和生攝）

集結多款熱門遊戲的「Nintendo Switch遊戲派對」，將於23日在屏菸1936文化基地10號倉庫熱鬧開幕，現場打造眾多夢幻遊戲體驗空間，還原經典場景和角色，可望喚起玩家遊戲魂，且全時段免費入場，可以一路玩到4月30日。

「遊戲派對」是家用型遊戲機龍頭品牌授權活動，將平台上多款熱門遊戲一網打盡，設置多達數十台機台，讓人現場體驗各式不同類型遊戲，甚至可以與朋友一同來場PK賽。

屏東縣長周春米17日搶先入場體驗，一進展場就是大小朋友最喜愛的人氣王寶可夢，去年底最新發售的《寶可夢朱／紫》，上市3天創下全球銷售1000萬套的亮眼成績，瞬間吸引眾人目光。

還有以各式武器進行4對4潑墨占地遊戲的《斯普拉遁3》遊戲區，將日本屋台風格搬到現場，充滿街頭藝術風格，滿滿遊戲中流行元素的拍照區，也讓人留下深刻印象。

瑪利歐展區則是將經典磚塊及通往下水道的水管遊戲場景重現，此外，還有遊戲角色索尼克新作《索尼克未知邊境》、節奏感滿檔的《太鼓達人咚咚雷音祭》、超人氣動畫原作格鬥遊戲《鬼滅之刃火之神血風譚》及《健身環大冒險》，皆在此完整呈現。

周春米透露，23日開幕當天，將有超人氣皮卡丘人偶見面會，23日至29日春節期間，只要現場打卡就送Nintendo Switch春聯，每日限量300張，送完為止。此外，戶外「丸市集」以親子玩樂為概念，提供免費遊戲區，還有圓滾滾的丸子日式風格攤位，及精采音樂演出、奇幻魔術秀，將陪伴民眾一路從春節玩到兒童節。