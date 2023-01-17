周孝安擔心變胖不連戲。（TVBS提供）

鄒承恩超怕被問第二胎何時來。（TVBS提供）

楊晴已經開始煩惱年菜。（TVBS提供）

TVBS 8點檔《加油喜事》與身心科醫師李旻珊合作，調查網友的「過年焦慮」，主要演員周曉涵、周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁也分別聊到新年的煩惱。戲裡順利結婚的周曉涵，透露身邊親友太了解自己，不再過問結婚、生子，反而會問她什麼時候買新車、買新房；育有一子的鄒承恩則要大家別再問二胎，笑說：「麥擱問啊！」

喜歡下廚的楊晴和臧芮軒，與不少網友一樣為準備年菜而煩心，楊晴焦慮過年期間要買多少年菜、哪些要自己煮；臧芮軒一家過往都外出用餐，今年家人指定在家團圓，因此，這陣子她忙著上網訂購，卻發現許多年菜都售罄，忍不住喊：「到底要吃什麼啦？」

除了上述所提到的焦慮外，周曉涵、周孝安及鄒承恩與不少網友也擔心同一件事，就是吃太多變胖。周曉涵得為年後的代言拍攝忌口，周孝安表示自己每年都苦惱年夜飯要吃多少，笑說：「武子漢（劇中名）突然變胖的話，我要怎麼交代？」鄒承恩則因去年過年吃太爽、胖太多，今年自我警惕要格外注意口腹之慾。

身心科醫師李旻珊表示，年節假期是大家與家人相聚的好機會，卻也讓部分民眾感到焦慮，往年放假前兩週常是求診的高峰期。這次與《加油喜事》合作，網友過年的焦慮排行，前三名分別是「晚睡、晚起被碎念」、「被問生子、薪水」、「準備年菜、禮品及紅包」，第一名顯示大部分的人都擔心被碎念，令李旻珊醫師直說很有趣。 李旻珊醫師建議，面對親友的關心，不妨化被動為主動，告知自己的近況、計畫，藉此滿足對方的好奇心，同時掌握想說多少的主控權。

今年春節10天假期，TVBS提醒喜愛追劇的朋友不僅可以透過TVBS 42頻道觀看《加油喜事》最新集數，「TVBS劇在一起」YouTube頻道「過年直播馬拉松」將自1／20 起線上直播《加油喜事》、《機智校園生活》全系列，陪大家歡笑過新年。