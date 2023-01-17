大陸江西省一名農村出生的男孩范小勤，因為長得很像是阿里巴巴創辦人馬雲，被經紀公司捧成網紅，還獲得「小馬雲」的封號，但後來流量暴跌以後就被趕回農村，2022年底還被人拍到在路中間攔車要錢，引起討論。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，大陸江西省吉安市永豐縣一名小男孩，因為長相酷似阿里巴巴創辦人「馬雲」而爆紅，當年還被經紀公司從鄉村接到大都市，成為一個小網紅，但近日卻被網友拍到在路中間攔車要錢，讓人看了很唏噓。

江西省吉安市永豐縣民政局的工作人員表示，收到相關消息後已派人了解，原來小馬雲去攔車討錢的舉動是家人授意的，而小馬雲本身屬於智力障礙第二級，因此可能完全不知道自己究竟在做什麼。

官方回應「小馬雲」攔車要錢：家裡人讓他這樣做。（今日中國）

報導指出，小馬雲家每個月可以領取人民幣2400元（折合台幣約1萬748元）的最低生活保障金。而網上流傳的影片，其實是在2022年底的時候拍攝的，如今小馬雲家已經獲得協助，而工作人員也請小馬雲的家人不要讓他繼續做這樣的危險行為。

「小馬雲」范小勤在2008年出生，因為長得很像阿里巴巴創辦人馬雲，而獲得此稱號，2015年范小勤的照片在網上瘋傳，馬雲當時也在微博轉發該照片，並開玩笑說，乍看之下還以為是家人上傳了他年幼時候的照片。