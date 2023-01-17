長者在台電志工1對1的陪伴下選購年節必需品，全程細心照顧超有愛。(于家麒攝)

台電志工陪著長者們選購應景的年節糖果，並一一詳細介紹。(于家麒攝)

台電志工全程貼心的服務，讓長者們開心比愛心：有台電真好！(于家麒攝)

結帳區也有專人服務，每人有3000元額度，付錢裝袋免煩惱。(于家麒攝)

結完帳台電也安排專人打包，貼上每位長者的姓名地址不混亂。(于家麒攝)

台電塔山電廠廠長楊清煌期望藉此喚起大眾對金門獨居老人關懷議題之重視。(于家麒攝)

台電更安排專車協助將採買之商品送貨到家，服務一級棒！(于家麒攝)

台電公司為回饋社會，照顧電廠所在地周邊村里之關懷戶共同開心迎新年，今(17)日上午由塔山發電廠、金門區營業處、核能除役及選址溝通中心聯合舉辦「塔山發電廠銀髮關懷-採購年貨活動」，陪伴關懷戶長者至量販賣場購置年節生活必需品，全程貼心的服務，讓70名長者開心比讚：有台電真好！

今日一早，台電專車便開到電廠所在地周邊之金水里、夏興、后園、賢庵、古城與烈嶼鄉之東林、湖下等村里，載送70名關懷長者到大賣場，在台電志工1對1的陪伴下選購年節必需品，從詢問需求、挑選商品到結帳買單(每人有3000元額度)，全程細心照顧超有愛，讓每個長者都備感溫馨，開心輕鬆的辦完年貨；隨後還有專人打包，貼上每位長者的姓名地址，專車送貨到家，服務一級棒！

台電指出，由於金門位處離島，年輕人大多離鄉背井至大都市就業與謀求發展，家中僅留長輩獨自生活，除了用電安全觀念不足，亦難自理電器損壞之修繕問題，造成生活上諸多不便與安全威脅。

為此，塔山發電廠自2015年起開始辦理「銀髮關懷公益系列活動」迄今，志工們於端午節、中秋節及春節前皆會訪視電廠所在地周邊村里之關懷對象家中，除了噓寒問暖、贈與年節伴手禮外，亦協助其住家簡易電器修繕與用電安全評估，發揮老吾老以及人之老之精神。

台電塔山發電廠廠長楊清煌表示，希望藉由這樣具有正面意義的活動，除了能發揚台電公司「積極關懷」的企業精神，更能夠喚起大眾對金門獨居老人關懷議題之重視，也期望在年節前夕，讓需要關懷的人們都能開心過節，以盡到企業之社會責任。「點亮人們心中溫暖的一盞燈」塔山發電廠不只在金門發電，更期待能將溫暖送至每個人的心中。

明(18)日中午台電公司還將舉辦「金門地區銀髮關懷-圍爐活動」，由塔山電廠及聯合主辦單位70名志工一起陪伴關懷對象到餐廳圍爐，共同感受農曆春節的熱鬧氣氛。