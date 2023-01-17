台電公司為回饋社會，照顧電廠所在地周邊村里之關懷戶共同開心迎新年，今(17)日上午由塔山發電廠、金門區營業處、核能除役及選址溝通中心聯合舉辦「塔山發電廠銀髮關懷-採購年貨活動」，陪伴關懷戶長者至量販賣場購置年節生活必需品，全程貼心的服務，讓70名長者開心比讚：有台電真好！
今日一早，台電專車便開到電廠所在地周邊之金水里、夏興、后園、賢庵、古城與烈嶼鄉之東林、湖下等村里，載送70名關懷長者到大賣場，在台電志工1對1的陪伴下選購年節必需品，從詢問需求、挑選商品到結帳買單(每人有3000元額度)，全程細心照顧超有愛，讓每個長者都備感溫馨，開心輕鬆的辦完年貨；隨後還有專人打包，貼上每位長者的姓名地址，專車送貨到家，服務一級棒！
台電指出，由於金門位處離島，年輕人大多離鄉背井至大都市就業與謀求發展，家中僅留長輩獨自生活，除了用電安全觀念不足，亦難自理電器損壞之修繕問題，造成生活上諸多不便與安全威脅。
為此，塔山發電廠自2015年起開始辦理「銀髮關懷公益系列活動」迄今，志工們於端午節、中秋節及春節前皆會訪視電廠所在地周邊村里之關懷對象家中，除了噓寒問暖、贈與年節伴手禮外，亦協助其住家簡易電器修繕與用電安全評估，發揮老吾老以及人之老之精神。
台電塔山發電廠廠長楊清煌表示，希望藉由這樣具有正面意義的活動，除了能發揚台電公司「積極關懷」的企業精神，更能夠喚起大眾對金門獨居老人關懷議題之重視，也期望在年節前夕，讓需要關懷的人們都能開心過節，以盡到企業之社會責任。「點亮人們心中溫暖的一盞燈」塔山發電廠不只在金門發電，更期待能將溫暖送至每個人的心中。
明(18)日中午台電公司還將舉辦「金門地區銀髮關懷-圍爐活動」，由塔山電廠及聯合主辦單位70名志工一起陪伴關懷對象到餐廳圍爐，共同感受農曆春節的熱鬧氣氛。
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