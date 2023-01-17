《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區（LPL）目前進行至第2週的賽程，本週關注度最高的比賽，肯定是週三（1/18）下午的2場比賽，第1場由BLG戰隊對上FPX戰隊、第2場則是WBG戰隊對上TES戰隊。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

1/18（三）17:00，FPX戰隊@BLG戰隊，推薦：不讓分「BLG戰隊」勝

先說BLG，在開幕日（1/14）的比賽中對上「銀河艦隊」JDG，比賽結果BLG雖以1：2惜敗，但BLG的表現可圈可點，上路Bin不僅多次單帶成功牽制JDG，更多次在雙方團戰中打出漂亮的操作，幫助隊伍取得優勢，其中第3局Bin操作的「卡蜜兒」一次完全的繞後突擊，更是漂亮地化解BLG的危機。全場比賽Bin拿下18個擊殺及14個助攻，表現亮眼。若BLG的對手不是JDG而是其他隊伍的話，相信有相當高的機會能拿下首勝。另一方面，失去Clid與Summit兩位重要韓援的FPX，同樣在開幕日對上Hope（前JDG選手）和Shanks聯手的全新WE，比賽結果如預期FPX以1：2落敗，在缺少強力中路及打野選手的情況下，僅靠下路lwx一個人「Carry」，仍不足以幫助FPX拿下勝利，另外再加上FPX全隊的失誤過多，提供給對手太多翻盤的機會，最終讓WE拿下逆轉勝，也是他們睽違長達6個月的首勝。本場比賽，看好BLG能輕鬆拿下勝利，推薦不讓分BLG勝、BLG讓1.5（局）勝。

1/18（三）19:00，TES戰隊@WBG戰隊，推薦：大2.5（局）

先說TES，前場比賽（1/16）對上AL以2：0輕鬆拿下勝利。新賽季TES找來強力中路Rookie（前V5選手），與下路JackeyLove合作，重現2018世界大賽的冠軍雙人組。去年夏季賽獲得亞軍的TES，原本的實力就不差，主力選手僅有中路Knight離隊之外，打野Tian、輔助Mark…等人仍在隊上效力。今年有了Rookie的加入，能「Carry」的選手，除了JackeyLove之外，又多了一人。擁有「雙箭頭」的TES在新賽季的表現令人期待。另一方面，WBG新賽季的陣容同樣令人期待，多位大咖選手的加入，不僅迎來了打野一哥Karsa（前V5）、下路「燈皇」Light（前LNG選手）、冠軍輔助Crisp，中路位置更是成功邀請「春之虎帝」Xiaohu（前RNG選手）的加盟，4位選手搭配WBG現有上路戰將TheShy，如此陣容也可稱得上是相當接近JDG的「類銀河艦隊」。本場比賽，從陣容來看，兩隊實力都相當堅強，相信將會是一場龍爭虎鬥的競技，推薦大2.5（局）。