由曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演的愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》，今（17）日曝光男主角曾敬驊幕後花絮，除了造型上「狼尾頭」是初嘗試外，神經大條、叛逆又搞笑的人物設定也讓曾敬驊下足功夫，首次挑戰喜劇題材，曾敬驊搞笑因子全被激發，不只被宋芸樺認證「怪小孩」，更在對戲時逗樂劇中媽媽楊謹華，讓楊謹華忍不住笑場。

曾敬驊為角色超能力苦練書法2個月出師。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊曾入圍第56屆金馬獎最佳新演員，更以2020年電影《刻在你心底的名字》爆紅成「億萬票房幸運星」。這次在《不良執念清除師》首度擔綱戲劇男主角，飾演高中沒畢業的混混「蒲一永」，他形容角色是神經大條，做事很果斷，直線型的思考模式的人。劇中他和『執念化成的怪物們』經歷一段段奇幻的冒險，最終慢慢打開隱藏在心底的結。

曾敬驊初嘗試「狼尾頭」造型。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊在戲裡擁有超能力，他能夠以「書法」連結、感應或是度化「由執念化成的怪物」。為此他苦練書法2個月，也在片場抓時間練習，「書法方面其實我自己蠻有興趣的，一開始以為書法練起來會很無聊，很耗時間，可是後來我發現寫一寫會有一種成就感。」劇中所呈現的書法道具百分之90都是由他書寫。

宋芸樺認證曾敬驊是本色出演怪小孩。（愛奇藝國際站提供）

首次演喜劇曾敬驊很擔心抓不到節奏，但實際拍攝時，連「媽媽」楊謹華都常常被逗樂，效果十足。問及對曾敬驊的第一印象，宋芸樺笑說，比較安靜、酷一點，幾次排戲後，就知道為什麼導演會選擇他當一永，因為他私底下個性還蠻接近一永的。花絮中可以看到曾敬驊在片場常常神來一筆講笑話，讓宋芸樺直言他是「怪小孩」。

《不良執念清除師》將於2023年愛奇藝上線。