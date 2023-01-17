位於台中市東區的三井LaLaport南館17日上午11時開幕試營運，11時未到就吸引大批民眾前來排隊等待，開館後人潮不斷。（潘虹恩攝）

位於台中市東區的三井LaLaport南館17日上午11時開幕試營運，11時未到就吸引大批民眾前來排隊等待，開館後人潮不斷，有逾3000人湧入，即便已過了一般的用餐時段，美食區座位仍然座無虛席，各樓層櫃位包含MUJI無印良品、GU、阿卡將本舖也都不少民眾排隊等候結帳。

各樓層櫃位包含MUJI無印良品、GU、阿卡將本舖也都不少民眾排隊等候結帳。（潘虹恩攝）

即便已過了一般的用餐時段，美食區座位仍然座無虛席，美食櫃位也仍有排隊人潮。（潘虹恩攝）

三井集團日籍總經理川邊直樹表示，今天的人潮與預期差不多，甚至超過，目前南館共有41家櫃位，已有38個櫃位開幕營運，待北館開幕後預計有300家以上的櫃位，正式開幕時間預計會在今年入夏左右，尚無確定日期。

民眾表示，今天是開幕第1天，想要來看看裡面有甚麼櫃位，因為有不少獨家的櫃位，像是阿卡將本舖、超市LOPIA等；也有民眾聽聞台中三井LaLaport開幕，特地從台北南下，他表示，原本想來一探究竟，未料繞了一圈手上就多了好幾袋收穫。

三井LaLaport櫃位業者說，今天開幕很多民眾踴躍前來購買，早上排了很長的隊伍，現在已經陸續消化，但還是持續有顧客進門。

三井LaLaport南館目前有41個品牌進駐，包含占地500坪的MUJI無印良品、全台首家GU與UNIQLO雙品牌「生活美學概念店」、日本育兒用品領導品牌「阿卡將本舖」等，目前北館尚未完工，待北館完工，未來將會有預計300個櫃位進駐。