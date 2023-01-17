「姐姐」謝金燕出道30年，近年歌曲主打電音曲風，讓她以一首《姐姐》紅遍大街小巷，更被網友封為「電音女神」，儘管已經邁入48歲，身材和顏值依舊美艷動人，不過近來在尾牙開唱時，聽到台下粉絲吐出三句話，讓她坦言走心了。

謝金燕向來是跨年收視保證，不過已經連續三年缺席跨年演出，讓不少粉絲紛紛敲碗，雖然沒有在跨年晚會登台表演，但今年則有接下尾牙演出，她昨(16日)與網友分享在尾牙場開唱的花絮照，只見凍齡外貌加上吹彈可破的肌膚，不見歲月在臉上留下痕跡，此外，結實腹肌加上火辣小蠻腰，可見即便已經48歲，身材依舊維持得相當好，不過演出時卻聽到台下有人說：「好扯好扯太扯了！48歲長這樣身材好成這樣，太扯惹啦」，讓她搞笑表示已經走心。

對此，網友紛紛留言：「太扯了啦，明明怎麼看都是18歲的大學生」、「我兒子看到姐姐也說48歲嗎？太誇張了」、「不只是身材，連顏值都太扯了」、「像28⋯太扯了」、「這樣要逼死多少少女的心」、「姐姐是我48歲的目標」、「扯的不只身材，是長的太逆齡」。

謝金燕去年出席記者會，宣布加入《來吧！營業中》第2季「星之沙龍」，且擔任藝術總監，首次跨足真人秀，更透露在專心準備新專輯，由於想要給大家耳目一新的感覺，坦言壓力很大，因此有粉絲預測謝金燕今年有望推出新專輯，紛紛敲碗能舉辦新的巡演。