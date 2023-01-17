前台南市政府工務局吳姓女約用人員於2015年12月辦理安南區懷恩、如意公園等整修工程採購案時，不僅收受方姓業者為順利取得工程款交付的3萬元，還要求業者購買相機及專業鏡頭給她使用，被台南地方法院依不違背職務收受賄賂罪重判7年2月，褫奪公權3年，此案還可上訴。

工務局指出，此案經政風室發現後，人事室已依市府及所屬機關學校約聘雇人員考核要點等相關規定，於2021年2月間辭退吳女。

判決指出，吳女從2013年6月起擔任工務局公園管理科約用人員，負責台南市行政區公園工程的設計、監造、開決標及履約管理等業務。2015年12月間，吳女辦理安南區懷恩、如意公園等整修工程採購案的公開招標，並擔任採購承辦人時，該標案由某營造公司以542萬元得標。方姓業者因風聞吳女會向業者收取賄款，為期能順利取得工程款，於同年12月間上班時間，與吳女相約見面，當場交付現金3萬元給吳女，對方也沒有拒絕即收受。

事後，同年12月間，吳女在工務局辦公室內，又要求方男購買市價8萬2900元的Canon、型號M3相機及專業鏡頭供其使用。吳女取得該相機及鏡頭，並未使用在公務上，僅供己用。

案經台南地檢署指揮廉政署移送偵辦時，吳女不僅辯稱3萬元是借款，還說相機及鏡頭是拜託方男購買，有還錢給對方；但因方男作證指出，他是因為標到該工程才認識吳女，聽業界說吳女會跟廠商拿些錢，為了標到的工程能比較順利進行，就跟吳女說3萬元補貼她一下，她沒有回應就收下來。

一審原本判處吳女徒刑3年10月，褫奪公權3年，方則處拘役40日，但二審認定原審就起訴書犯罪事實認定見解不同，針對吳女部分發回更審，但吳女不服上訴最高法院遭駁回。

台南地院更一審認為，吳女先收受3萬元賄賂，再收受相機及鏡頭，其時間、地點雖有不同，但該等賄賂均基於吳女同一職務上行為所分次交付、收受者，僅侵害同一國家法益，應屬同一交付、收受賄賂及不正利益的數個舉動，應均論以接續犯之包括一罪。